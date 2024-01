Genoa-Torino: probabili formazioni e dove vederla

Il match tra Genoa e Torino aprirà la ventesima giornata di Serie A. I piemontesi sono reduci dalla vittoria per 3 a 0 contro il Napoli, mentre il Genoa viene dall’1-1 ottenuto in casa del Bologna. Il Grifone è la squadra contro la quale il Torino ha rimediato più vittorie nel massimo torneo. I granata sono una sorta di bestia nera del Genoa, come lo dimostrano le 8 sconfitte subite dai rossoblù nelle ultime 10 partite che ha visto entrambe le squadre protagoniste.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Squalificati:

Indisponibili: Thorsby, Strootman, Jagiello, Leali, Puscas

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

Squalificati:

Indisponibili: Schuurs, Zima, N’Guessan, Soppy, Radonjic

Dove vederla in TV e in streaming

Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 15:00 di sabato 13 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.