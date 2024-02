Genoa-Udinese, le ultime sulle formazioni

Si chiude il sabato di Serie A con la sfida tra Genoa e Udinese al Ferraris. Rossoblù con Malinovskyi dal 1′ in mezzo al campo con Frendrup e Badelj. Torna Retegui, supportato da Gudmundsson. Cioffi opta per Thauvin alle spalle di Lucca nel reparto offensivo. Samardzic favorito per una maglia da titolare a centrocampo.

Genoa-Udinese, le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristiansen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Cioffi.