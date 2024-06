Georgia-Portogallo, probabili formazioni e dove vederla

Il Portogallo è già qualificato come primo del girone F mentre la Georgia ha ancora la possibilità di ottenere una clamorosa qualificazione agli ottavi. L’unica volta che le due squadre si sono affrontate è stato in un’amichevole a maggio del 2008 dove i portoghesi vinsero 2-0. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay mercoledì 26 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Georgia-Portogallo

GEORGIA (5-3-2): Mamardashvili; Shengelia, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Gocholeishvili; Chakvetadze, Kochorashvili, Kvaratskhelia; Mikautadze, Zivzivadze. Ct. Sagnol

PORTOGALLO (4-3-3): Josè Sà; Semedo, Silva, Pereira, Dalot; Palhinha, Neves, Nunes; Felix, Ronaldo, Conceicao. Ct. Martinez