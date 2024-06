Georgia-Repubblica Ceca, probabili formazioni e dove vederla

La Georgia ha dimostrato un ottimo carattere contro la Turchia ma si ritrova con zero punti dopo la prima partita così come la Repubblica Ceca. I cechi hanno vinto cinque delle ultime sei partite in cui hanno affrontato un avversario per la prima volta (l’unica sconfitta risale a settembre 2019 contro il Kosovo per 2-1). Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo sabato 22 giugno alle ore 15.

Probabili formazioni Georgia-Repubblica Ceca

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze. All. Sagnol

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Baràk, Souček, Provod, Douděra; Chytil, Schick. All. Hasek