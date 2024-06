Germania-Danimarca, probabili formazioni e dove vederla

La Germania ha terminato il proprio girone in testa con 7 punti e affronta agli ottavi una squadra che è passata come seconda per un cartellino giallo in meno della Slovenia. L’ultima volta che Germania e Danimarca si sono incontrate nella fase a eliminazione diretta risale alla finale di EURO 1992, vinta 2-0 dalla Nazionale danese. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo sabato 29 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Germania-Danimarca

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann

DANIMARCA (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Kristiansen; Hojlund, Wind. Ct. Hjulmand