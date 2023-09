Germania-Francia, probabili formazioni e dove vederla

Amichevole di prestigio tra Germania e Francia

Situazione complicata in casa Germania. Dopo la debacle dell’amichevole di preparazione a UEFA EURO 2024 contro il Giappone, è stato esonerato Hansi Flick, che ha lasciato il posto, ad interim, ad una vecchia conoscenza, il finalista del mondiale 2002, Rudi Völler. Situazione diversa in casa Francia, prima nel gruppo a punteggio pieno, sempre più vicina alla qualificazione all’Europeo. Il match, in programma questa sera alle 21, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen, Rudiger, Süle, Schlotterbeck, Can, Kimmich, Gundogan, Sanè, Wirtz, Gnabry, Havertz. CT. Völler

FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Koundé, Upamecano, Saliba, Lucas Hernandez; Rabiot, Camavinga; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Thuram. CT. Deschamps