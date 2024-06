Germania-Ungheria, probabili formazioni e dove vederla

La Germania non ha deluso le aspettative e ha ottenuto una vittoria larga contro la Scozia nella partita inaugurale. L’ultima volta che i tedeschi hanno affrontato l’Ungheria in un grande torneo internazionale risale alla fase a gironi di EURO 2020 dove la partita terminò 2-2. Il match sarà visibile in diretta su RAI 2 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay mercoledì 19 giugno alle ore 18.

Probabili formazioni Germania-Ungheria

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. All. Nagelsmann

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, Szalai; Fiola, Nagy, Schafer, Milos; Sallai, Szoboszlai; Varga. All. Marco Rossi