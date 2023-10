Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio e Napoli, è tornato a parlare del club biancoceleste dopo la vittoria della squadra di Sarri con l’Atalanta.

Giordano: “Lazio, non abbassare la tensione”

“Sarebbe da irresponsabili pensare che tutto sia già passato. Negli occhi non dobbiamo avere solo la gara contro l’Atalanta, se pensiamo di essere fuori dal momento difficile siamo fuori strada.

Non eravamo brocchi prima, non siamo fenomeni adesso. Una squadra importante non può abbassare la tensione. Il Napoli per ora è la delusione più cocente. Nel Napoli c’è un problema societario, le dichiarazioni del presidente sono abbastanza chiare, c’è posa fiducia nel tecnico”. Queste le parole dell’ex attaccante biancoceleste.