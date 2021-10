Il Giro di Sardegna 2021 non si correrà. L'UCI l'ha tolto dal proprio calendario per problematiche economiche derivanti dall'organizzazione.

Il Giro di Sardegna non si correrà neppure quest’anno. La piccola corsa a tappe italiana era stata spostata in ottobre dal giorno 13 al giorno 16, dopo che originariamente e storicamente era un appuntamento dell’inizio stagione a marzo. Date che avevano destato non poche polemiche per la contemporaneità con le nuove classiche del Veneto organizzate da Pippo Pozzato.

Dopo lo slittamento della nova edizione dal 2020 al 2021 causa del covid-19 si è arrivati alla cancellazione dal calendario per mano dell’UCI stessa.

La motivazione l’ha spiegata in tempi non sospetti l’organizzatore Stefano Pilato agli organi di stampa locale: “A oggi però il Giro di Sardegna non si farà, perché la Regione Sardegna non ha finalizzato gli accordi presi da tempo. Per fare questa manifestazione servono 800mila euro, soldi che non sono disposto a mettere di tasca mia. L’assessore al Turismo Gianni Chessa ha parlato tanto, poi però ha fatto altre scelte”.

Purtroppo si tratta dell’ennesima occasione persa per riportare il ciclismo che conta nell’isola.