Girona-Atlético Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Sfida ad alta quota ne La Liga: il Girona ospita l’Atlético Madrid allo Stadio Montilivi, mercoledì alle 21.30. Padroni di casa, sorpresa del campionato, occupano la seconda posizione, a pari punti con il Real Madrid capolista, e sono reduci dal pareggio esterno arrivato sul campo del Betis. Diversamente, i Colchoneros di Simeone, terzi, hanno sconfitto il Siviglia per 1-0 nello scorso turno di campionato. L’ultimo precedente, risalente a marzo, è terminato 0-1 per gli ospiti, grazie alla rete di Alvaro Morata nei minuti di recupero. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

GIRONA (3-4-3): Gazzaniga; Eric Garcia, Lopez, Blind; Couto, Martin, Aleix Garcia, Gutierrez; Torre, Dovbyk, Savio. All. Michel.

ATLETICO MADRID (5-4-1): Oblak; Molina, Witsel, Gimenez, Hermoso, Lino; Griezmann, De Paul, Koke, Riquelme; Morata. All. Simeone.