Green Bay Packers – Kansas City Chiefs Preview

E niente! Neanche quest’anno si incontreranno!

Parlo di Patrick Mahomes ed Aaron Rodgers che, anche in questa season, vedremo insieme soltanto nelle pubblicità di State Farm.

La prima occasione mancata il 28 ottobre 2019(ed ero là), con un Mahomes fuori per l’infortunio al ginocchio, vide in campo Matt Moore e si risolse con una sconfitta casalinga per 31-24. Quest’anno Aaron Rodgers è invece risultato positivo al Covid-19 e, avendo scelto un metodo di immunizzazione non riconosciuto dalla Lega, sarà obbligato a saltare l’appuntamento con i Chiefs.