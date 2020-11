Haaland continua a segnare, un bomber da record. L’attaccante del Borussia Dortmund continua a segnare.

Haaland continua a far gol e a stupire, il bomber del Borussia Dortmund fa sognare i gialloneri. Nessuno aveva impiegato così poco tempo in Champions League, soltanto 12 partite, per segnare 15 reti. Il precedente primato apparteneva allo spagnolo Roberto Soldado e all’olandese Van Nistelrooy che per rompere il fatidico muro della quindicina di reti avevano impiegato 19 gare. Haaland è già a quota 16, alla sua stessa età, 20 anni, nessuno aveva raggiunto queste cifre, nemmeno bomber di razza come Ronaldo il Fenomeno, Miroslav Klose e Adriano.