Hellas Verona-Juventus, le ultimissime sulle formazioni

Prima in trasferta per la Juventus di Thiago Motta, che affronta l’Hellas Verona di Zanetti, forte del 3-0 contro il Napoli. Tanti i cambi per l’ex Bologna, da Kalulu e Douglas Luiz fino al confermatissimo Mbangula, alla sua prima rete in campionato.

Hellas Verona-Juventus, le probabili formazioni:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Livramento, Suslov, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta.