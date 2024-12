Fantacalcio – Ndoye e Reijnders Top di giornata; Gila e Coco dietro la lavagna

Giornata “monca” per il rinvio di Fiorentina-Inter: ecco tutti i TOP e FLOP della quattordicesima

Giornata atipica per il fantacalcio a causa del rinvio della gara di Firenze per il malore occorso ad Edoardo Bove; Fiorentina ed Inter non annoverano calciatori banali ai fini del “nostro” gioco e quindi saranno stati molti i fantallenatori rimasti orfani di alcuni dei loro elementi più significativi. Ogni lega privata avrà poi preso la decisione più opportuna, provvedendo quindi all’assegnazione del 6 “politico” a tutti i giocatori delle due rose oppure congelando gli stessi e rimanendo in attesa del recupero (presumibilmente in febbraio) per calcolare l’intera giornata…

Vediamo intanto come si sono comportati tutti gli altri, come sempre ruolo per ruolo.

PORTIERI – Turno decisamente piatto tra i pali; nessun portiere ha avuto medie d’eccellenza ed in tanti hanno meritato la media del 6 confermata dalla porta inviolata. A livello prestazionale i migliori risultano Milinkovic -Savic e Montipo’ con un bel 7 in pagella, ridotto a 6 per la rete incassata; seconda piazza per Suzuki che salva a più riprese il risultato contro la Lazio e merita quindi 6,5 ma incassa comunque un gol, anche per una sua incertezza, da Castellanos e quindi chiude con una fantamedia pari a 5,5. Finiscono dietro la lavagna Vasquez e Provedel con 2,5 e Stankovic con 3,5 anche se il portiere del Venezia merita una votazione base più alta (6,5) rispetto ai colleghi (5,5).

DIFENSORI – Protagonista fin qui di una stagione coi fiocchi e gioia di molti fantallenatori che anche inconsapevolmente l’hanno inserito nella loro rosa per lo più per questioni di costi molto ridotti, il capitano del Parma Delprato, alla terza marcatura stagionale, spiazza tutti e si merita la palma di miglior difensore di giornata con un ottimo 10,5 (7,5 + bonus); alle sue spalle Cambiaso, generosamente omaggiato di un gol dalle strane regole vigenti, con il sui 6,5 tramutato in 9 anche dal cartellino giallo. Terzo è il “vecchio” Cuadrado che fornisce un assist nella gara vinta dall’Atalanta contro la Roma e si arrampica a 7,5. Giornata stortissima per Tourè che sbaglia molto e viene pure espulso: per lui un voto molto basso (4) che sprofonda in 3 causa rosso. Non va meglio al suo compagno di reparto Giannetti (il Lautaro sbagliato…) che meriterebbe 5 ma finisce anche lui a 3 insaccando un pallone nella porta sbagliata. Tra i numerosi 4,5 di giornata segnaliamo Gila (erroraccio e cartellino giallo), e Coco (idem) che spesso figurano tra i migliori.

CENTROCAMPISTI – In mezzo al campo due eccellenze: Ndoye del Bologna e Reijnders del Milan che grazie ad una doppietta ed un’ottima media voto (8) toccano addirittura quota 14 per il fantacalcio. Alle loro spalle Orsolini con 11,5 davanti a Man con 10,5. Non può passare inosservato tra gli altri il 9,5 di Zaniolo (bonus gol e malus giallo) che riporta in auge un desaparecido del nostro campionato. Continua a deludere dopo le prime brillanti apparizioni, il talento del Como Nico Paz, penalizzato stavolta anche da una decisione assurda ed incomprensibile del VAR che punisce col calcio di rigore un suo intervento che definire involontario ed inconsapevole è addirittura riduttivo; per lui un 4,5 finale condito da giallo. Stessa fantamedia per Rovella che in pochi istanti passa da un possibile 7 con bonus gol ad un reale 5 con malus giallo: potenza del VAR retroattivo che rileva un suo presunto fallo commesso all’inizio dell’azione che lo aveva condotto alla rete poi annullata…

ATTACCANTI – In avanti stesso discorso dei portieri con un livellamento imprerssionante; sono addirittura 6 gli attaccanti che con il 7 in pagella sugellato da una rete si piazzano al primo posto con 10: Piccoli, Pinamonti, Rebic, Morata, Caprari e Haj Mohamed. A livello prestazionale bene anche Leao, Kvaratskhelia e Charpentier, tutti meritevoli di 7 con gli attaccanti di Napoli e Parma che toccano quota 8 e 9 grazie ai bonus assist. Male invece Djuric, Adams, Davis e Rocha Livramento che prendono 5 senza alcun malus.