Prima volta al SoFi Stadium da sogno per i Titans

I Tennessee Titans tornano dalla prima trasferta al SoFi Stadium di Los Angeles con una netta vittoria contro i favoriti Rams. Partita dominata dalla difesa degli uomini di Vrabel che hanno surclassato l’attacco stellare degli uomini di McVay, concedendogli solamente un TD a 24 secondi dal termine del match.

Difese protagoniste del primo quarto

L’inizio della partita è stato esemplare per le difese delle due squadre che nei primi sei drive hanno concesso solamente le briciole agli attacchi, con ben 3&out (due per i Titans ed uno per i Rams), l’intercetto di Ramsey subito da Ryan Tannehill e soli tre punti segnati dai Rams, con un FG da 34 yards dopo una stoica resistenza dei Titans in Red-Zone.

La svolta del match

Con l’attacco dei Titans in grossa difficoltà vista la partita poco brillante di AJ Brown e l’assenza di Derrick Henry e Taylor Lewan, ad inizio secondo quarto ci ha pensato la difesa dei Titans a vincere la partita con alcune giocate di altissimo livello. La prima è arrivata dopo uno strepitoso punt di Brett Kern con i Rams costretti a partire dalle 4 yards: Jeffery Simmons con una lettura straordinaria ha aggirato l’OL dei Rams e placcato Stafford che per non subire una safety ha tentato un lancio intercettato da David Long. Con il possesso sulle due yards dei Rams per Tannehill (143 yards, 1TD pass, 1 TD run) è stato facile chiudere il TD pass ricevuto da Swaim per il primo vantaggio dei Titans. Subito dopo il TD è arrivata però un’altra grande giocata da parte della defense dei Titans con l’intercetto di Kevin Byard e conseguente pick-six per il 14-3, che ha indirizzato la partita verso la vittoria degli uomini Vrabel. La DL dei Titans ha continuato a dominare fino alla fine del primo tempo, con protagonisti Simmons (3 sacks) e Autry (2 sacks), concedendo solo due downs ai Rams mentre Tannehill, orchestrando un drive strepitoso in cui Vrabel ha coraggiosamente forzato un quarto down ed 4&goal, ha chiuso un TD run per il 21-3 con cui si è chiusa la prima metà di gara.

La gestione del secondo tempo senza pericoli per i Titans

Nel secondo tempo l’offense dei Titans ha amministrato la partita cercando di gestire il cronometro mentre i Rams continuavano ad infrangersi contro il muro difensivo dei Titans ed una secondaria che non ha concesso spazio ai WRs losangelini. Dopo due FGs segnati dagli uomini di McVay, però, Tannehill ha ritrovato il suo target preferito A.J. Brown ed ha trascinato i suoi compagni fino in Red-Zone dove, a tre minuti dal termine, il ritrovato Adrian Peterson ha sigillato la partita segnando il suo primo TD run in maglia Titans. Con la partita ormai conclusa, i Rams hanno cercato solamente di salvare l’onore ed hanno trovato il primo TD della partita a soli 24 secondi dal termine fissando il punteggio sul 28-16 per i Titans.

Vittoria e primo posto nella AFC

Vittoria importante per i Titans che hanno messo in mostra una difesa determinata e aggressiva che ha demolito l’OL dei Rams, oscurato la underneath, annullato il running game di McVay e concesso pochissimi spazi all’attacco aereo guidato da Stafford. Meno bene l’attacco ma l’assenza Taylor Lewan, che ha costretto Vrabel a giocare spesso con due TE di cui uno impegnato in aiuto su Hart, la necessità di trovare nuovi equilibri dopo l’infortunio di Henry, la partita difficile di AJ Brown, protagonista di un paio di drop piuttosto gravi, sono attenuanti importanti soprattutto quando giochi contro una delle migliori difese della NFL come quella dei Rams. Con la vittoria del SoFi Stadium, i Titans chiudono con cinque vittorie consecutive un ciclo di partite difficilissime (Bills, Chiefs, Colts e Rams) ipotecando la division, dimostrando che si può vincere anche senza Derrick Henry e mettendo in mostra una difesa solida, aggressiva ed efficace come non si vedeva da quasi 20 anni a Nashville. A questo punto con il primo posto provvisorio nella AFC e la parte più difficile del calendario alle spalle, ci si chiede quali sono le prospettive di questa squadra, che punta a recuperare Derrick Henry per i playoff. A Nashville si inizia a sognare in grande ma attenzione a non sottovalutare i prossimi avversari perché in NFL le insidie sono nascoste in ogni partita.