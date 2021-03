Ibanez e Dzeko out, la Roma soffre: le ultime da Trigoria

La Roma non riuscirà a recuperare due pedine importanti per la sfida di Europa League contro lo Shakhtar

Ibanez e Dzeko out

La Roma è in affanno; la lista degli infortunati non si appresta a sfoltirsi. La formazione di Fonseca si prepara alla gara di Europa League contro gli ucraini dello Shakthar, prevista per giovedì 11 marzo. Ma le assenze sono tante, le insidie sono dietro l’angolo. Ibanez e Dzeko out.

Le ultime da Trigoria

Questa mattina i giallorossi si sono incontrati a Trigoria, dove hanno svolto il primo allenamento della settimana in vista del match di Europa League contro lo Shakhtar. Nel gruppo erano assenti Edin Dzeko e Roger Ibanez. A quanto pare, i due giocatori della Roma ancora non sono riusciti a recupere dai rispettivi infortuni e non potranno far parte del match contro la formazione allenata da Luis Castro. La Roma tenterà di recuperare entrambi i giocatori per la gara contro il Parma, prevista per la prossima giornata di campionato, prevista per domenica 14 marzo 2021 alle ore 15 allo Stadio Marc’Antonio Bentegoti.