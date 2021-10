Icardi, addio anticipato al PSG: si avvicina il ritorno in Serie A

Il giocatore argentino visti anche i problemi familiari è vicino al ritorno in Italia, per lui ipotesi bianconera?

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Mauro Icardi, ma lo si è fatto più per avvenimenti extra-calcistici che non. L’attaccante argentino è finito al centro di un triangolo che lo lega alla moglie e procuratrice del giocatore, Wanda Nara e alla sua ultima fiamma, China Suarez, 29 enne e mamma di tre figli.

Tutto è cominciato alla vigilia della sfida di Champions tra il Lipsia e il Psg quando l’allenatore argentino Pochettino ha comunicato alla stampa che il giocatore argentino non era stato convocato per problemi familiari. Anche se ormai la questione sembra rientrata il giocatore ha sempre di più il futuro incerto.

Juventus, si riapre la pista Icardi?

Nonostante l’acquisto all’ultimo minuto di Kean, la Juventus è sempre al centro del mercato. La dirigenza bianconera è sempre alla ricerca di un grande acquisto per l’attacco dopo la partenza di Cr7. Allegri prima di un investimento a centrocampo avrebbe chiesto una grande punta magari già a gennaio con le ipotesi che porterebbero a Vlahovic e Icardi.

Il primo appare sempre più lontano da Firenze visto che non prolungherà il suo contratto anche se sul giocatore ci sono sempre Atletico Madrid,Bayern Monaco e Manchester City mentre il secondo piace da sempre all’allenatore toscano e sarebbe facilitato anche dal Decreto Crescita visto che il calciatore ha già giocato in Italia. Icardi che in Italia ritroverebbe la serenità ma soprattutto una squadra che giochi per lui a differenza del Psg che già possiede grandi solisti come Neymar, Mbappè e Messi.