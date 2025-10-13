Il Torino starebbe trattando per portare Mauro Icardi in Serie A. La notizia arriva direttamente dalla Turchia. Il club granata sarebbe in contatto con Mauro Icardi per un possibile ritorno in Serie A dell’ex Inter. L’attaccante turco andrà in scadenza a giugno con il Galatasaray.

Icardi al Torino, attaccante in scadenza a giugno

Icardi a fine stagione lascerà il Galatasaray, l’argentino è arrivato dai turchi nella stagione 2022/23 e con la squadra dei Leoni ha segnato 66 gol in 96 partite. A confermare il non rinnovo dell’argentino è stato il presidente del club turco Dursun Ozbek. Intanto l’attaccante che ha spento 32 candeline quest’anno tornerebbe volentieri in Serie A, dove è stato protagonista con la maglia dei nerazzurri. In Italia ha realizzato 219 gol.

A proporre un ritorno in Serie A è stato l’agente del giocatore. Tra i vari club disponibili, indubbiamente quello granata è quello più vicino alle esigenze dell’ex capocannoniere della Serie A. L’agente dell’argentino e il Torino avrebbero programmato un incontro per valutare le condizioni dell’arrivo di Icardi già a gennaio. Ovviamente, per una società come il Torino, l’ostacolo è l’ingaggio. Attualmente il giocatore incassa 6 milioni di euro a stagione, sarà necessario trovare un accordo con un ingaggio ridotto per poter avviare il trasferimento a Torino.