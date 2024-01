IFFHS: Lukaku miglior marcatore del 2023. Bene anche Taremi, obiettivo dell’Inter

L’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) ha premiato Romelu Lukaku, attaccante della Roma e ex Inter come miglior marcatore internazionale del 2023. Secondo posto per Haaland, attaccante del Manchester City e bene anche Taremi, giocatore del Porto e nel mirino dell’Inter.

La classifica:

1) Romelu Lukaku 22 (7+15)

2) Erling Haaland 18 (12+6)

3) Mehdi Taremi 14 (2+12)

4) Kylian Mbappé 13 (3+10)

Cristiano Ronaldo 13 (3+10)

6) Harry Kane 13 (4+9)

7) Zeki Amdouni 13 (7+6)

8) German Cano 13 (0+13)

9) Shabaib Al-Khaldi 12 (0+12)

10) Rasmus Hojlunf 12 (5+7)