Il ct del Portogallo Santos: “Ronaldo è recuperato”

Ronaldo pronto per il suo Portogallo, il ct della nazionale conferma la disponibilità di CR7 per le gare in programma.

Il ct del Portogallo Santos, vuole CR7 per la sfida di Nations League contro la Francia. Ecco le sue dichiarazioni: “Ronaldo si è allenato e ha fatto tutto l’allenamento. Una cosa è stare in campo, potrebbe essere stato anche per provare a ingannarvi, ma in realtà non ha avuto nessun fastidio. Sapevo già da domenica che non ha mai avuto alcun fastidio, è pronto per giocare le prossime tre partite con noi”.