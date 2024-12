Il cuore del Lecce: Juve rimontata nel recupero (1-1)

Una serata soffertissima per la Juventus di Thiago Motta, graziato da un gol di Cambiaso, viziato da una deviazione sfortunata di Gaspar, e punito nel recupero da Ante Rebic. Terzo pareggio di fila in una settimana per i bianconeri. Punto gigante per il nuovo Lecce di Giampaolo.

Lecce-Juventus, doppio palo dei bianconeri nella prima frazione

Un primo tempo con qualche ottimo sprazzo bianconero e nulla più. Doppio palo per la Juventus, che va vicino alla rete del vantaggio Thuram, che si divora un gol fatto da pochi metri dalla porta, e con Conceição, autore di una grande, e solita, azione personale. Tanti errori in fase di possesso per la formazione di casa, che non si vede quasi mai dalle parti di Perin.

Lecce-Juventus, Cambiaso prima, Rebic all’ultimo respiro

Diversamente da quanto visto nella prima parte di gara è il Lecce a provare a farsi vedere nell’area bianconera. Al 50′ la gran parata di Perin su Krstovic salva il risultato. La svolta per la Juventus è al 68′. Cambiaso, migliore degli ospiti, calcia da fuori area e trova la sfortunata deviazione di Gaspar, che spiazza Falcone e termina in rete. Il Lecce prova a reagire e sfiora il pareggio con Krstovic, servito da Gallo. Nell’arrembaggio finale arriva la rete del pari dei padroni di casa con Ante Rebić, al primo gol con la maglia del Lecce. Sul cross basso dalla fascia c’è il croato ad insaccare Perin. Pari prezioso per i giallorossi. Momento non positivo per la Juventus.