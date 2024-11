Sabatini sulla Juventus: “Bene Conceiçao e Yildiz ma…”

Nel suo consueto editoriale, redatto per ‘Calciomercato.com’,Sandro Sabatini ha parlato del pareggio della Juventus in terra inglese contro l’Aston Villa di Unai Emery, soffermandosi poi sulla prestazione dei singoli giocatori.

Ecco quanto affermato da Sandro Sabatini

“La sconfitta sarebbe stata immeritata per la Juve. Che ha brillato per impegno e ordine tattico, non per proposta offensiva. Tutto come al solito: la gestione bianconera autografata da Thiago Motta non offre ormai sussulti né saliscendi. Però la solidità va elogiata, soprattutto per un pareggio che offre buone opportunità di qualificazione ai play off di Champions League, anche se i prossimi impegni saranno tutt’altro che banali, a partire dal Manchester City di Guardiola, graffiato dalle ultime avversità. Pagelle in ordine di formazione schierata. Di Gregorio massiccio; Savona maturo ma poi pizzicato dal “solito” guaio muscolare e rimpiazzato dal rinfrancato Danilo; Kalulu e Gatti rocciosi; Cambiaso sfiancato; Locatelli guardiano del faro tattico; Thuram esagerato ma anche confuso; Conceiçao assai frizzante e Yildiz appena frizzantino; Weah generoso e Koopmeiners misterioso”.