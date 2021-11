Il futuro di Raspadori potrebbe essere a Monza

Raspadori idea di mercato del Monza

Il Monza a piccoli passi sta risalendo la classifica dei Serie B, il “Corto Muso” funziona anche per la squadra allenata da Stroppa, e a forza di 1-0 il sogno promozione non è più così una chimera come appariva un mese fa.

Nel capoluogo Brianzolo si pensa già al prossimo calciomercato, e così il Presidente Berlusconi in caso di promozione in Serie A vorrebbe regalarsi Raspadori.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Pirola, difensore centrale attualmente in prestito al Monza dall’Inter, potrebbe essere una delle contropartite nerazzurre per arrivare, nel prossimo mercato estivo, all’attaccante Raspadori del Sassuolo. La trattativa non sarà semplice anche perché bisogna andare incontro alle richieste dell’agente del calciatore di proprietà del Sassuolo .

In Brianza si sogna la Serie A, anche se è ancora un sogno riposto nel cassetto.