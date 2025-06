Il momento speciale per Giacomo Raspadori continua. Non solo lo scudetto vinto con il Napoli, l’ex Sassuolo ha saputo dimostrare il suo valore anche con la maglia degli Azzurri. Proprio ieri sera è stata disputata la seconda partita dell’Italia impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 ed una delle due reti è stata segnata dall’attuale centravanti del Napoli Giacomo Raspadori. Nelle ultime ore è forte l’interesse della Lazio per l’attaccante partenopeo.

Lazio, Raspadori piace a Maurizio Sarri

Raspadori piace a Maurizio Sarri e, soprattutto adesso che ha fatto ritorno a Formello, il tecnico potrebbe puntare anche sul giocatore per la fase offensiva. Non sarà semplice avviare una trattativa con il Napoli anche perché su di lui ci sono altre tre squadre di Serie A: Bologna, Roma, Inter. Staremo a vedere chi spunterà questo rush per il giovane attaccante italiano.

La Lazio sarebbe pensando a portare a Roma l’attaccante azzurro Raspadori soprattutto perché la formazione di Formello potrebbe veder partire Castellanos. Raspadori, che intanto spera di avere lo spazio che merita, che purtroppo a Napoli non riesce a trovare, a Roma potrebbe trovarlo con Sarri, che apprezza moltissimo le qualità del giovane, questa esigenza sarebbe, con ogni probabilità, rispettata. Solo il futuro riserverà la novità a riguardo, ma per adesso, è molto probabile che Raspadori possa davvero giungere a Formello per vestire la maglia biancoceleste.