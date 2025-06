L’Inter ha intenzione di portare i giusti rinforzi a Chivu e costruire una squadra forte e competitiva anche nella stagione che verrà. Al momento sono quattro gli obiettivi di mercato messi nel mirino del club di Viale della Liberazione per l’estate.

Inter, nel mirino Bonny e Hojlund

Fino ad oggi, anche in vista del Mondiale per Club, i nerazzurri hanno già ingaggiato Sucic e Luis Henrique. I nerazzurri hanno obiettivi chiari in attacco l’interesse è per Hojlund e Bonny, ma senza dimenticare Raspadori qualora il Napoli dovesse affondare per Frattesi. Non solo il reparto offensivo, la formazione di Chivu necessita di un centrocampista con caratteristiche difensive e un difensore centrale giovane.