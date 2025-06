Motori caldi per il calciomercato anche a Trigoria. La Roma si prepara ad affrontare una nuova grande stagione con un nuovo tecnico in panchina. Intanto che Gasprini prende confidenza con la nuova squadra, la dirigenza pensa a nuovi giocatori. Nel mirino Scamacca dell’Atalanta.

Roma, Scamacca per l’attacco giallorosso

Gianpiero Gasperini ha chiesto 4/5 acquisti e un investimento sicuramente verrà fatto in attacco. Una situazione da monitorare è quella legata a Gianluca Scamacca. Il centravanti ha voglia di tornare nella Capitale. Nell’estate del 2023 era stato a un passo dal vestire di nuovo la maglia giallorossa. Il classe ’99 infatti è cresciuto a Trigoria ma non ha mai esordito con la prima squadra, con il suo ex allenatore sulla panchina della Magica potrebbe avverare il sogno.

A quanto pare Gasperini ha già parlato con l’attaccante della Dea in occasione del matrimonio del giocatore di settimana scorsa. Un modo per riprendersi la scena e tornare in campo visto che l’anno scorso lo ha passato fermo ai box a causa della rottura del crociato, ma ora è pronto per rimettersi in pista. Il costo è di circa 25 milioni di euro e l’Atalanta non chiude ad un eventuale cessione.