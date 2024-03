Il Lecce passa a Salerno (0-1) | La squadra di Liverani si arrende davanti a un super Falcone

Porta stregata per la Salernitana, con Falcone migliore in campo del Lecce

Grazie alla rete di Nikola Krstovic(la Lega ha dato poi autogol di Gyomber) al 17′ sull’assist di Almqvist, il Lecce di Gotti vince a Salerno e conquista tre punti preziosissimi in chiave salvezza. Poche le emozioni anche se la squadra di Liverani fa la partita grazie al 72′ di possesso palla, anche se però non riesce a trovare l’ultimo passaggio vista anche l’assenza di Dia. E’ una delle tante giornate no per la Salernitana, che adesso deve solamente sperare in un miracolo.

Tabellino di Salernitana-Lecce:

SALERNITANA: Costil B. (Portiere), Gyomber N. (dal 22′ st Zanoli A.), Manolas K., Pirola L., Bradaric D., Coulibaly L. (dal 8′ st Gomis I.), Maggiore G. (dal 26′ st Martegani A.), Basic T., Candreva A., Tchaouna L. (dal 22′ st Vignato E.), Weissman S. (dal 8′ st Simy). A disposizione: Allocca P. (Portiere), Boateng J., Fazio F., Ikwuemesi C., Legowski M., Ochoa G. (Portiere), Pasalidis T., Pellegrino M., Sambia J., Sfait A. Allenatore: Liverani F..

LECCE: Falcone W. (Portiere), Gendrey V. (dal 45′ st Venuti L.), Pongracic M., Baschirotto F., Gallo A. (dal 26′ st Sansone N.), Blin A., Ramadani Y., Oudin R. (dal 1′ st Dorgu P.), Almqvist P., Krstovic N. (dal 33′ st Gonzalez J.), Piccoli R.. A disposizione: Berisha M., Brancolini F. (Portiere), Pierotti S., Rafia H., Samooja J. (Portiere), Touba A. Allenatore: Gotti L..

Reti: al 17′ pt Gyomber N. (Lecce) autogol.

Ammonizioni: al 30′ pt Coulibaly L. (Salernitana), al 45′ pt Maggiore G. (Salernitana), al 28′ st Pirola L. (Salernitana), al 37′ st Zanoli A. (Salernitana) al 4′ st Ramadani Y. (Lecce), al 9′ st Piccoli R. (Lecce).