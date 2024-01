Il Milan passa agevolmente al Castellani: prima rete in A per Chaka Traorè (0-3)

Finisce 0-3 al Castellani tra Empoli e Milan. Subito in vantaggio i rossoneri, all’11 minuto, con Loftus-Cheek, servito da Leão, pronto, tutto solo, a non lasciare scampo a Caprile. Il Milan cerca il raddoppio, e, al 31′ – dopo un fallo di mano in area di Maleh – lo trova con Giroud, che si presenta dagli undici metri e non sbaglia.

Nella ripresa timida reazione dell’Empoli, che ci prova prima con Cancellieri, poi con Caputo. Tuttavia, è il Milan che la chiude con il primo gol in Serie A del giovane Chaka Traorè, bravo a capitalizzare un buon contropiede avviato da Pulisic. La formazione milanese resta saldamente al terzo posto e sale a quota 39; toscani, relegati al penultimo posto, rimangono a 13.

Empoli-Milan, risultato e tabellino 0-3 Reti: 11′ Loftus-Cheek (M), 31′ Giroud – rigore (M), 88′ Chaka Traorè (M)