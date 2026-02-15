Il Napoli ospita la Roma, partita da dentro o fuori | Le formazioni

Le scelte di Conte e Gasperini per il posticipo di Serie A

Napoli e Roma, che sfida. Le probabili formazioni

Una sfida che vale doppio quella tra Napoli e Roma, i padroni di casa con l’incubo zero titoli devono rilanciarsi in campionato e sperare nella rimonta, con un quarto posto in ogni caso da conquistare. Di fronte una Roma che punta la Champions e mai come oggi tenterà di sfruttare il ko della Juventus per rendere ancor più concreto il sogno quarto posto. Una sfida dal grande sapore, da non perdere.

Napoli-Roma, formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.