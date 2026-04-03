Napoli-Milan, i dubbi di Allegri con Leao ancora in forse

Big match nel lunedì di Pasquetta, al Maradona si giocherà Napoli-Milan. Gara importante per il futuro delle due squadre nella zona calda della classifica e ancora in corsa per lo scudetto. Max Allegri studia a chi schierare in campo.

Napoli-Milan, i dubbi di Max

Rafa Leao ritrova il campo, indubbiamente non al top della forma, ma sicuramente molto meglio. Il portoghese con una seduta personalizzata si è allenato, ma non è detto che il Milan lo potrà avere in campo per la sfida di lunedì a Napoli, ancora lontano dal 100% della condizione fisica.

Difficile rivedere Leao rientrare dal 1′ contro i partenopei. La panchina è una soluzione, ma allo stesso tempo lo staff rossonero si muove con assoluta cautela e non vuole rischiare di perderlo ancora per tanto tempo. In attacco sarà ballottaggio a tre tra Nkunku, Gimenez e Fullkrug. Il francese parte davanti agli altri due, forte anche degli ultimi giorni di lavoro positivi a Milanello. Alle sue spalle Max dovrebbe inserire il messicano che arriva dal rientro dall’infortunio, mentre il tedesco potrebbe essere inserito a partita in corso. In difesa Tomori-De Winter-Pavlovic terzetto di difesa davanti a Maignan; Saelemakers e Bartesaghi sugli esterni a centrocampo, mentre in mediana il trio è sempre quello formato da Fofana, Modric in cabina di regia e Rabiot.