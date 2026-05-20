Il calciomercato Milan dovrà correre ai ripari per pote affrontare un campionato con maggiore competitività. La stagione che sta terminando è stata penalizzata dalle tante lacune nell’organico. La dirigenza di Via Aldo Rossi correrà ai ripari per provare ad alzare l’asticella nel nuovo campionato. Max Allegri, attuale tecnico, ha delle richieste specifiche per il prossimo mercato.

Calciomercato Milan, le richieste di Max

Il Milan si gioca il proprio futuro europeo nell’ultima giornata di campionato. A San Siro arriva il Cagliari, ma per i rossoneri il vero obiettivo è uno soltanto: conquistare la vittoria che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League. La qualificazione sarà necessaria anche per determinare il prossimo mercato.

La Champions League rappresenta infatti una priorità assoluta per il club rossonero, non si tratta solo di prestigio o del progetto tecnico, ma anche per le risorse economiche necessarie a programmare il futuro. Con la qualificazione alla prossima Champions Allegri consegnerà una la lista adatta ad affrontare la prossima stagione. Le richieste di Allegri sono: Goretzka, Gila e Gabriel Jesus. Il Milan non solo avrà tanti incassi con i riscatti, ma anche con le uscite, molti giocatori lasceranno Milanello, inoltre, con la possibile qualificazione in Europa, entreranno altri soldi. Max potrebbe essere accontentato. Intanto, in Via Aldo Rossi, cambieranno molte cose interne e, molto probabilmente anche il diesse ed altri dirigenti. In arrivo tante novità.