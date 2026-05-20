Il calciomercato Juventus rivive un ritorno di fiamma con uno dei suoi principali sogni in attacco: Victor Osimhen. La Vecchia Signora potrebbe tentare un nuovo colpo con l’attaccante nigeriano ex Napoli.

Calciomercato Juventus, Osimhen sogno nel cassetto

La società bianconera dovrà recuperare sugli errori commessi in questa stagione. Nel prossimo campionato sarà necessario rinforzare a dovere la rosa e tornare a splendere. La dirigenza della Vecchia Signora da circa 3 anni sogna di mettere a segno il colpo Osimhen. L’attaccante nigeriano di proprietà del Galatasaray, ma ha espresso diverse volte di sognare di indossare la maglia della Juve.

Il club turco non ha intenzione di lasciar partire il nigeriano con lo sconto, per tornare in Serie A, direzione Torino, il prezzo dell’attaccante è sempre alle stelle. I turchi lo hanno pagato 75 milioni di euro, versati nelle casse del Napoli. L’attaccante è anche uno dei sogni di Luciano Spalletti, che ha allenato il classe 1998 quando sedeva sulla panchina del Napoli. I due si conoscono benissimo, Osimhen è stato uno dei giocatori che ha trascinato gli azzurri alla vittoria dello scudetto che mancava dagli anni di Maradona.