Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
lunedì, Aprile 6, 2026
Home Calciomercato Calciomercato Lazio, salta Leite: Fabiani su due nuovi profili

Calciomercato Lazio, salta Leite: Fabiani su due nuovi profili

Di
Anna Rosaria Iovino
-
621
Lotito

Il calciomercato Lazio subisce un cambio di percorso mentre la società provava a contrattare per Leite. Parti distanti, così Fabiani vira su altri profili. I nomi.

Calciomercato Lazio, salta Diogo Leite, spuntano due novità

Fabiani e Lotito si allontanano  dalla pista che portava a Diogo Leite, il difensore portoghese dell’Union Berlino che era stato accostato al club di Formello già da febbraio. Nonostante se ne sia parlato con insistenza del suo arrivo alla Lazio negli ultimi mesi, l’affare al momento è sfumato. Il club biancoceleste, infatti, sembra aver mollato il centrale in vista della prossima stagione, chiudendo di fatto una trattativa che avrebbe potuto riaprirsi in estate a condizioni favorevoli.

Addio a Diogo Leite, ma il Direttore sportivo Angelo Fabiani non ferma la corsa. Il dirigente sta già monitorando altri profili e si sarebbe già mosso su altri fronti. Tra i nomi emersi negli ultimi giorni ci sono quelli di Lautaro Rivero, giovane difensore del River Plate, e di Arnau Martinez, esterno difensivo del Girona che resta uno dei profili più interessanti monitorati dal club.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598