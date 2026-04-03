Il calciomercato Lazio subisce un cambio di percorso mentre la società provava a contrattare per Leite. Parti distanti, così Fabiani vira su altri profili. I nomi.

Calciomercato Lazio, salta Diogo Leite, spuntano due novità

Fabiani e Lotito si allontanano dalla pista che portava a Diogo Leite, il difensore portoghese dell’Union Berlino che era stato accostato al club di Formello già da febbraio. Nonostante se ne sia parlato con insistenza del suo arrivo alla Lazio negli ultimi mesi, l’affare al momento è sfumato. Il club biancoceleste, infatti, sembra aver mollato il centrale in vista della prossima stagione, chiudendo di fatto una trattativa che avrebbe potuto riaprirsi in estate a condizioni favorevoli.

Addio a Diogo Leite, ma il Direttore sportivo Angelo Fabiani non ferma la corsa. Il dirigente sta già monitorando altri profili e si sarebbe già mosso su altri fronti. Tra i nomi emersi negli ultimi giorni ci sono quelli di Lautaro Rivero, giovane difensore del River Plate, e di Arnau Martinez, esterno difensivo del Girona che resta uno dei profili più interessanti monitorati dal club.