Il calciomercato Lazio inizia a definire le novità in vista della prossima sessione. L’estate è ancora lontana, ma la società di Formello sta cercando di capire come muoversi per rinforzare la rosa a Maurizio Sarri. Tra le novità, spunta un giocatore argentino.

Calciomercato Lazio, pronti all’offerta per Lautaro Rivero

Dall’Argentina arriva un’importante novità per la difesa dei biancocelesti. A quanto pare Fabiani sta lavorando a Lautaro Rivero. Il giocatore, classe 2003, è un difensore centrale. La notizia arriva dal quotidiano El Crack Deportivo, il quale afferma che la Lazio è intenzionata a portare via il baby talento dal suo paese. Il difensore è uno dei giovani talenti più seguiti nel paese dell’albiceleste.

Lautaro ha un valore che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, un contratto che scadrà nel 2028. L’unico ostacolo è la clausola monstre che lo lega al River Plate. Il giovane difensore, oltre al talento e alla tecnica ha anche una spiccata fisicità. Indossa la maglia del River Plate, dove è rientrato dopo il prestito al Central Cordoba. Il ct Scaloni l’ha già chiamato in nazionale ad ottobre per le amichevoli contro Venezuela e Portorico. Lautaro Rivero ha esordito nel secondo tempo con Portorico. Un giocatore che ritroveremo anche al Mondiale 2026.

La Lazio si guarda bene intorno e, oltre a Rivero, nel mirino ha anche Arnau Martinez del Girona, in scadenza a giugno 2027, era stato trattato a gennaio. Può tornare di moda. Gioca a destra, a sinistra, si adatta da centrale, anche da esterno. Ha 22 anni, ha una clausola di 14 milioni.