Il calciomercato Inter subirà una vera e propria rivoluzione nell’estate che verrà. I nerazzurri dovranno occuparsi di ogni reparto. Pronti all’addio non solo i giocatori in scadenza e senza rinnovo in arrivo, anche molti big saluteranno Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, Pietro Comuzzo nel mirino

Il calcio italiano, che ha dimostrato di essere malmesso, fa scattare l’allarme anche ad Appiano Gentile. Se i nerazzurri erano in difficoltà già prima della sosta, oggi la situazione appare ancora più complicata. A pesare è soprattutto il rendimento del blocco interista con la Nazionale, da Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Francesco Pio Esposito protagonisti in negativo nella finale playoff di Zenica contro la Bosnia ed Erzegovina costataci la partecipazione al Mondiali arrivando a chi è in scadenza.

In dubbio per il futuro anche Marcus Thuram, con un rendimento in ribasso questa stagione. Poi ci sono Acerbi, De Vrij e Sommer in scadenza e senza rinnovo in vista. Intanto l’Inter è ancora in corsa per lo scudetto, a Pasqua avrà la prova Roma; e la Coppa Italia da giocarsi. Per la rivoluzione in fase difensiva, i nerazzurri hanno messo gli occhi su un giovane della Fiorentina. Il giovane difensore della Fiorentina è finito nel mirino nerazzurro come possibile rinforzo per il reparto arretrato in ottica futura. Ausilio e Marotta studiano il colpo. Inter su Pietro Comuzzo. Il difensore è un classe 2005, ha esperienza, nonostante la giovanissima età, sia in Serie A che in Europa, e ha un valore di circa 30 milioni di euro. L’Inter vorrebbe puntare su un altro 2005 che andrebbe in futuro ad essere uno dei pilastri del club nerazzurro. Con lui Pio Esposito e Aleksandar Stankovic. Marotta vuole poi più giocatori italiani, e con Comuzzo, Bastoni e probabilmente Vicario, la difesa nerazzurra tornerebbe a parlare italiano.