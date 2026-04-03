Calciomercato Juventus, aprile decisivo per Bernardo Silva

Per il giocatore c’è già la fila, ma la Juve spera di avanzare e piazzarsi davanti a tutti dopo aver avviato contatti con l’agente Jorge Mendes. Questo mese sarà decisivo per il portoghese, il quale deciderà cosa fare del suo futuro. Il giocatore seguirà sicuramente il cuore, la voglia di mettersi ancora in gioco e un posto che ha un campionato top. Oltre alla Juve, c’è anche il Barcellona che prova a chiudere il colpo da tempo. Non c’è ancora una scelta per il 31enne, potrebbe anche scegliere di tornare in patria, il Portogallo, oppure cambiare totalmente, scegliendo l’Mls o la Saudi Pro League.