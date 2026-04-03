Il calciomercato Juventus potrebbe regalar scenari inattesi la prossima estate. Sono diversi mesi che Bernardo Silva viene accostato alla Vecchia Signora. I bianconeri sembrano interessati e avanzano con i contatti.
Calciomercato Juventus, aprile decisivo per Bernardo Silva
Bernardo Silva alla Juventus potrebbe non essere più una semplice suggestione, ma piuttosto un sogno che può diventare realtà. Bisognerà mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Tra le due parti c’è stato un nuovo contatto. La dirigenza bianconera e il portoghese, vicino a lasciare il Manchester City al termine della stagione per scadenza e senza rinnovo contratto.
Per il giocatore c’è già la fila, ma la Juve spera di avanzare e piazzarsi davanti a tutti dopo aver avviato contatti con l’agente Jorge Mendes. Questo mese sarà decisivo per il portoghese, il quale deciderà cosa fare del suo futuro. Il giocatore seguirà sicuramente il cuore, la voglia di mettersi ancora in gioco e un posto che ha un campionato top. Oltre alla Juve, c’è anche il Barcellona che prova a chiudere il colpo da tempo. Non c’è ancora una scelta per il 31enne, potrebbe anche scegliere di tornare in patria, il Portogallo, oppure cambiare totalmente, scegliendo l’Mls o la Saudi Pro League.