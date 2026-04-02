Calciomercato Juventus, occhi su Calafiori: asta con l’Inter?

Il calciomercato Juventus sposta l’attenzione su Riccardo Calafiori. L’ex difensore del Bologna, ora in forza all’Arsenal, ha fatto intendere che potrebbe rientrare in Italia. La Juventus è pronta ad avviare la trattativa, ma molto probabilmente dovrà avviare una vera e propria asta con l’Inter.

Calciomercato Juventus, Calafiori nel mirino

Non solo i bianconeri, anche l’Inter pensa a Riccardo Calafiori. Il futuro di Alessandro Bastoni in nerazzurro appare sempre più incerto, stretto tra polemiche e sirene di mercato, chiesto dal Barcellona, il difensore potrebbe salutare Appiano Gentile a fine stagione. Intanto l’Inter pensa al sostituto e ha individuato in Calafiori il difensore ideale. Ma non c’è solo l’Inter, anche la Juventus ha intenzione di investire suIl’ex Basilea.

Juventus e Inter hanno rivolto lo sguardo alla Premier League, dove Riccardo Calafiori sta vivendo un momento complesso all’Arsenal. Per l’ex Bologna c’è poco spazio. Il classe 2002 desidera maggiore continuità e non ha mai nascosto la volontà di tornare in Serie A. Questo potrebbe essere il momento giusto. Nonostante i Gunners lo valutino oltre 40 milioni, l’abbondanza di difensori in rosa potrebbe favorire una cessione a fronte di un’offerta congrua o ad un prestito con diritto di riscatto. Prima di arrivare ai Gunners il difensore era vicino ai bianconeri, poi tutta la situazione è sfumata. Adesso la Juventus monitora attentamente la situazione, pronta a sfidare la concorrenza di Inter e Napoli per riportare il talento classe 2002 in Italia.