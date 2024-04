Il Palermo è ufficialmente in crisi. Corini in bilico, il nome nuovo è Giampaolo

Il Palermo visto a Pisa è una squadra senza anima, le idee le ha ma dopo il doppio vantaggio si è sciolta come neve al sole, specchio di un allenatore in crisi nera. Corini è in discussione da mesi, ma la dirigenza rosanero lo ha sempre confermato, ma ormai il giocatolo sembra essersi rotto definitivamente.

IL POSSIBILE SUCCESSORE

Il 4-3 subito ieri in modo incredibile a Pisa ha ufficialmente aperto la crisi, si sono salvati i soliti Brunori autore di una doppietta e Di Francesco che a destra ha fatto quello che ha voluto fino a che non è stato sostituito. Le voci si rincorrono, ma sono due i profili che la dirigenza rosanero sta sondando, uno è l’ex Udinese Sottil, l’altro è Giampaolo desideroso di rimettersi in gioco dopo le ultime negative esperienze.