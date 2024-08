Il Parma sfida la Lazio per Laurientè. E se i biancocelesti cedono Cancellieri..

La Lazio è sempre alla ricerca di un esterno ed un regista che possa aiutare Baroni a rinforzare la squadra. Si fanno sempre i nomi di Laurientè e Camara del Metz.

Lazio, doppio affare in vista?

Il francese piace parecchio, ma è valutato – come ha spiegato lo stesso Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo – tra i 15 e i 20 milioni. Sul giocatore c’è però anche il Parma, che però è interessato anche a Matteo Cancellieri, calciatore in uscita dalla Lazio, che dovrà prima cedere per poi reinvestire tutto, come ha spiegato Lotito.