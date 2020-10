Ilicic ritrova la sua Atalanta

Finalmente è tornato, Ilicic di nuovo in campo con l’Atalanta. Il calciatore nerazzurro torna a disposizione dopo una lunga assenza per problemi personali. Generalmente non molto attivo sui social, ha postato un’immagine delle sue esultanze con un messaggio per i fan bergamaschi: “Grazie a tutti per i messaggi di questi mesi, sono tornato”