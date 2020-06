Alex Zanardi, incidente in handbike a Siena: è grave

Incidente Alex Zanardi : è grave

L’ex pilota di Formula 1 e pluricampione paralimpico in diverse discipline, Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena. Si trovava in Val d’Orcia Zanardi per una delle tappe della staffetta tricolore di ‘Obiettivo 3’, progetto di avviamento allo sport per atleti disabili, che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 146, nel comune di Pienza. A quanto si è appreso, Zanardi sarebbe rimasto ferito nello scontro con un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale.

Incidente Alex Zanardi: trasferito in elicottero

L’elicottero Pegaso, con a bordo Alex Zanardi, lo ha trasportato all’ospedale di Siena. Il campione è stato immediatamente soccorso dagli altri atleti che stavano partecipando con lui alla staffetta. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e agenti della polizia municipale dell’Amiata-Valdorcia

(in aggiornamento)