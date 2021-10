Haaland, l’infortunio è più serio del previsto

Brutte notizie per il bomber del Dortmund Haaland. Come riporta la ‘Bild’, “la lesione si sta rivelando più grave di quanto si ipotizzasse. Da parte del Dortmund, nessuna comunicazione al riguardo. Se le indiscrezioni venissero confermate, Haaland salterebbe diverse sfide cruciali: in primis la gara di ritorno con l’Ajax in Champions League (3 novembre) e in campionato il big match con il Bayern Monaco (4 dicembre)”.