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venerdì, Marzo 20, 2026
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Infortunio Zaccagni, brutta lesione muscolare: fuori anche per i playoff Mondiali

Di
Anna Rosaria Iovino
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31
lazio calcio
MATTIA ZACCAGNI A TERRA RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Brutta tegola per Mattia Zaccagni, ma anche per la Lazio e per la Nazionale italiana. L’infortunio Zaccagni costerà molto, a tutti, in termini di presenza e importanza. L’attaccante sarà indisponibile per almeno 30-40 giorni. Fuori anche dai playoff dei Mondiali.

Infortunio Zaccagni, out 30-40 giorni

Il capitano dei biancocelesti, ha infatti riportato una lesione muscolare e dovrà stare fermo per almeno 30-40 giorni. Questo il comunicato del club di Formello: “Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero”.

Dunque, non solo una brutta notizia per la Lazio e Maurizio Sarri, una tegola pesante anche per Rino Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana che non potrà contare sull’esterno biancoceleste per le due partite che daranno l’accesso al Mondiale di USA, Canada e Messico della prossima estate.

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