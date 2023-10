Amichevole di preparazione per la nazionale di Southgate, impegnata questa sera a Wembley contro l’Australia. L’Inghilterra, vicina alla qualificazione all’Europeo, affronterà l’Italia martedì sera. La sfida tra Inghilterra e Socceroos sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport 254, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; Walker, Guehi, Maguire, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Foden, Bellingham, Maddison; Kane. CT. Southgate.

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Strain, Souttar, Burgess, Behich; Baccus, Luongo; Boyle, Luongo, Mabil; Duke. CT. Arnold.