Scozia-Inghilterra, le ultimissime sulle formazioni

Amichevole di lusso quella in programma questa sera alle 20.45 a Glasgow. La nazionale scozzese sfida l’Inghilterra. Tanti cambi per Southgate rispetto alla sfida con l’Ucraina: parte titolare Tomori, che prende il posto di Guehi al centro della difesa, accanto a Maguire; Gallagher e Philips, a sostituire Bellingham e Rice, in mezzo al campo; Rashford in avanti con Saka e Kane. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport.

Le probabili formazioni:

SCOZIA (3-5-2): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Hickey, McTominay, Gilmour, McGinn, Robertson; McGregor, Adams. CT. Clarke.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford, Walker, Tomori, Maguire, Chilwell; Gallagher, Phillips, Henderson; Saka, Kane, Rashford. CT. Southgate.