Ucraina-Inghilterra, le ultimissime sulle formazioni

Inghilterra in campo alle 18

Girone degli azzurri in campo alle 18: l’Ucraina, prossima avversaria dell’Italia, ospita l’Inghilterra, prima nel gruppo e a punteggio pieno. Soutghate sceglie il 4-3-3 con: Pickford tra i pali; Guehi, difensore classe 2000 del Crystal Palace, accanto a Maguire al centro della difesa, supportati da Walker e Chilwell sulle corsie laterali; ancora Alexander-Arnold in mezzo al campo, insieme a Rice e Bellingham; in avanti il trio composto da Saka, Grealish e Kane.

Le probabili formazioni:

UCRAINA (4-4-2): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Yarmolenko, Stepanenko, Zinchenko, Mudryk; Tsygankov, Yaremchuk.Ct.Rebrov