Argentina-Colombia, probabili formazioni e dove vederla

Lionel Messi ha la possibilità di vincere la sua ultima Copa America che giocherà in carriera dopo il Mondiale vinto in Qatar. L’Argentina, però, dovrà fornire una grande prestazione contro una Colombia che sta facendo qualcosa di straordinario dopo aver vinto il proprio girone davanti al Brasile e aver eliminato l’Uruguay in semifinale in 10 contro 11. Il match sarà visibile in diretta su Sportitalia lunedì 15 luglio alle 2 di notte (ora italiana).

Probabili formazioni Argentina-Colombia

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Romero, L. Martinez, Acuña; Enzo Fernandez, Mac Allister, De Paul; Messi, Lautaro, Nico Gonzalez. Ct. Scaloni

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Munoz, Mina, D. Sanchez, Tesillo; Borrè, Barrios, Cuellar, Diaz; Zapata, Muriel. Ct. Lorenzo