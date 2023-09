Ucraina-Inghilterra, probabili formazioni e dove vederla

Sfida al vertice nel girone degli azzurri

Match valido per la fase delle qualificazioni a UEFA EURO 2024: nel gruppo C, stesso degli azzurri, l’Ucraina sfida l’Inghilterra alla Tarczynski Arena di Wroclaw, in Polonia. Nazionale guidata da Southgate prima nel girone a punteggio pieno, dopo le vittorie con Italia, Ucraina, nell’incontro d’andata, Malta e Macedonia del Nord. Ucraina, avversaria dell’Italia nel prossimo turno, arriva alla sfida da seconda, a seguito delle due vittorie ottenute contro Macedonia del Nord e Malta. Ucraina-Inghilterra, in programma questa sera alle 18, sarà visibile su Canale 20 (Mediaset), in chiaro, Sky Calcio e Sky Sport (Diretta Gol), in streaming su SportMediaset, Mediaset Infinity, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Maddison. CT. Southgate.

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Krystov, Mykolenko; Stepanenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Vanat, Tsygankov. CT. Rebrov.