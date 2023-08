Dall’Inghilterra: “Ecco la decisione di Dusan Vlahovic” | I dettagli

Daily Mail: “Vlahovic non ha chiesto di andar via dalla Juventus”

Come è già ben noto, l’ago della bilancia dello scambio Vlahovic–Lukaku tra Juventus e Chelsea è nelle mani dell’attaccante serbo. Un anno e mezzo fa, Vlahovic aveva scelto la Juventus, ignorando le proposte giunte dalla Premier League, e sembra che, ad oggi, la cosa non sia cambiata: l’attaccante preferirebbe restare a disposizione di Massimiliano Allegri e di giocarsi le proprie carte in maglia bianconera.

Tuttavia, l’edizione odierna del Daily Mail, quotidiano britannico, ha parlato dell’affare Vlahovic–Lukaku, soffermandosi sulla posizione del serbo, il quale, però, qualora si giungesse ad un accordo tra le parti, non si opporrebbe al trasferimento al Chelsea. Scrive Spencer Morgan: “Vlahovic ha però voluto mettere le cose in chiaro con i tifosi con l’esultanza mostrata per la rete al Real Madrid lasciando intendere di non aver assolutamente chiesto lui di andar via, ma se dovesse essere ceduto sarebbe soltanto per esigenze societarie che lui si limiterebbe ad accettare”.