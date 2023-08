Calciomercato Napoli, visite mediche in corso per il difensore | Le ultime

Calciomercato Napoli, Natan visite mediche in corso a Villa Stuart

Natan è sbarcato in Italia e sta per diventare un nuovo calciatore del Napoli. Giunto nella Capitale nella giornata di ieri, il calciatore si sta sottoponendo alle visite mediche, propedeutiche per la firma del contratto. Il brasiliano ha cominciato alle 9.30 i test fisici a Villa Stuart, a Roma, prima di porre la firma che lo legherà ai partenopei per le prossime cinque stagioni.

Natan, le cifre dell’affare

Al termine dei test, Natan raggiungerà i compagni e l’allenatore a Castel di Sangro per assistere all’amichevole degli azzurri, in programma oggi alle 18.30, contro l’Augsburg. Il 22enne, arrivato dal Bragantino, squadra nella galassia Red Bull, è costato al Napoli 10 milioni di euro. Lui, invece, firmerà un contratto quinquennale da 1,2 milioni netti a stagione.